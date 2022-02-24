NATO'dan Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı için ”Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanan bir işgal. Avrupa'da artık tarihte kaldığını düşündüğümüz bir savaşla karşı karşıyayız. Bu Avrupa'nın güvenliği için korkunç bir an” dedi.





Düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın güç kullanarak tarihi yeniden yazmaya çalıştığını söyleyen Stoltenberg, NATO güçlerine bağlı 100'den fazla savaş uçağının hava sahasını korumak için kalkışa hazır olduğunu, NATO tepki gücünün de hazır beklediğini kaydetti.





NATO’nun halihazırda bölgedeki askeri gücünü artırdığını kaydeden Stoltenberg, “Kuzeyden Akdeniz’e kadar denizde 120’den fazla müttefik gemisi var. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da fazla asker bölgeye gidecek, ittifakın doğu kanadında varlığımızı daha da artıracağız” diye konuştu.





‘UKRAYNA’YA NATO ASKERİ GÖNDERMEYECEĞİZ’





Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter, “NATO’nun temel görevi, tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı herkese yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir” dedi.





İttifakı saldırılardan korumak için gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen Stoltenberg, yarın NATO liderleriyle acil bir sanal toplantı düzenleneceğini de duyurdu.





Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını hatırlatarak “Ukrayna’ya NATO askeri gönderme planımız yok. Yaptığımız şey savunma amaçlı” ifadelerini kullandı.