Samanyolu Haber /Gündem / Rus güçleri Kiev'de /24 Şubat 2022 15:26

Rus güçleri Kiev'de

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü.

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Ukrayna askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yerel saatle 11.00 itibarıyla Cruise füzeleri de dahil olmak üzere 30’dan fazla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu. 

Ukraynalı yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra füze saldırılarının ilk dalgasının başladığını ve Ukrayna'nın birçok kentinde askeri tesislerin ve diğer binaların hedef alındığını açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesi duyuldu. Bu arada Ukrayna sınır muhafızları, Rus güçlerinin kuzeyden Kiev bölgesine girdiğini açıkladı 
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