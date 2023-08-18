Samanyolu Haber /Dünya / Ülkelerden ‘askeri operasyon’ kararı: Emir gelir gelmez müdahale edeceğiz /18 Ağustos 2023 23:51

Ülkelerden ‘askeri operasyon’ kararı: Emir gelir gelmez müdahale edeceğiz

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e olası bir müdahalenin tarihinin netleştiğini belirterek, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız." dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer’deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana’nın başkenti Akra’da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.

Musah, toplantıda, Nijer’deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.

ECOWAS’ın Nijer’e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunun altını çizen Musah, “Emir gelir gelmez Nijer’e müdahale etmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.

“NİJER’E SAVAŞ İLAN ETMİYORUZ”

Musah, “Nijer’e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer’i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin.” değerlendirmesinde bulundu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer’deki güvenlik durumunun da kötüleştiğine işaret eden Musah, “Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer’deki ‘askeri cuntanın’ uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz.” diye konuştu.

Musah, ECOWAS’tan bir heyetin yarın Nijer’e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.
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