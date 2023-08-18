Samanyolu Haber /Gündem / Bursa’da ahşap kapı fabrikasında yangın /18 Ağustos 2023 23:28

Bursa’da ahşap kapı fabrikasında yangın

Bursa'da ahşap kapı üretilen bir fabrikada çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

SHABER3.COM

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi’ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

FABRİKADA PEŞ PEŞE PATLAMA

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşanıyor.

Elektrik dağıtım firması ekipleri ise çevredeki elektrik akışını kesti.

İçeride kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görülebiliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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