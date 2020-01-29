Ülker grubunda büyük değişiklik: Murat Ülker dönemi kapandı

Murat Ülker, 2000 yılından bu yana yürüttüğü Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeğeni Ali Ülker'e devretti.





Holding, görev değişimini duyuran bir açıklama yayımladı.





Görev değişimi ile ilgili, Murat Ülker'den şu açıklama geldi: "Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey'den devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülker'e devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım."





"Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim." diyen Ülker, "Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir." ifadelerini kullandı.





14 FARKLI ÜLKEDE 80 FABRİKA





Murat Ülker, Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerin çoğunluk hisselerini İngiltere'nin başşehri Londra'da kurduğu "Pladis" isimli şirkete devretmişti.





Ülker markasını da içinde barındıran Yıldız Holding'in 14 farklı ülkede 80 fabrikası bulunuyor. Çalışan sayısı ise 45 bini Türkiye'de olmak üzere toplam 63 bin 500.





Grubun 2018 yılı satış hasılatı 50 milyar TL'yi aştı. Ülker'in başarısında en önemli pay 2000 yılında babası Sabri Ülker'den koltuğu devralan Murat Ülker'e ait.





Onun döneminde dünyanın en büyük çikolata markası Godiva, 850 milyon Amerikan Doları bedelle satın alınmıştı. Yine İngiliz bisküvi-şekerleme devi United Biscuits firması da Ülker markası oldu.





Sabri Ülker'in İstanbul Karaköy'de küçük bisküvi imalathanesi 50 milyar liralık bir dünya devine dönüştü. Murat Ülker (sağda) yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu 51 yaşındaki yeğeni Ali Ülker'e devretti.





ALİ ÜLKER, MURAT ÜLKER'İN KIZ KARDEŞİ AHSEN HANIM'IN OĞLU





Yıldız Holding, bugün Türkiye’nin üç büyük holdinginden biri. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Murat Ülker genç yaşta grup şirketlerinde görev almıştı. 1984 yılında çalışmaya başlamıştı.





Ali Ülker, Holding’in ana hissedarlarından Ahsen Özokur’un ilk eşinden olan büyük oğlu. Yani Murat Ülker’in yeğeni. 1969’da doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı.





İş hayatına 1985’te Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda stajyer olarak başladı.





DEDESİ SABRİ ÜLKER VE DAYISI MURAT ÜLKER'İN YANINDA ÇIRAKLIK YAPTI





1986-1998 arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de stajyer, satış yöneticisi, satış koordinatörü, ürün grup koordinatörü ve ürün grup müdürü pozisyonlarında görev aldı.





1998’de Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de, 2001’de ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.





2002’de Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005’te ise Grup Başkanlığı’na atandı. 2011’den bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.