Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker'den Koronavirüs salgınının etkisiyle beklenmedik zarar /05 Mayıs 2020 13:51

Ülker'den Koronavirüs salgınının etkisiyle beklenmedik zarar

Ülker, ilk üç ayı kapsayan birinci çeyrekte 98 milyon TL net zarar açıkladı.

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Yatırım kuruluşları ortalama 177 milyon TL kâr açıklanmasını bekliyordu. İş Yatırım, zararın en önemli sebebinin şirketin finansal yatırımlarından 569 milyon TL zarar elde etmesi olduğunu belirtti. Ülker, yüksek döviz nakit varlıklarının önemli bir kısmını vadesi 3 aydan kısa olan likit yatırım fonlarında tutuyor. Finansal piyasalarda oynaklığın arttığı ve global varlık fiyatlarının ciddi değer kaybı yaşadığı Şubat-Mart döneminde bu fonlarda önemli değer kayıpları gerçekleşti. İş Yatırım, zararın arkasında finansal borcundan kaynaklı kur farkı giderinin bulunduğunu belirterek şu analizi yaptı: "569 milyon liranın, TL bazında net zarar olmadığını, çok büyük kısmı döviz varlıklarda tutulan bu fonların bu dönemde önemli kur farkı geliri sağladığını tahmin ediyoruz. Ülker bu dönem yatırım faaliyetlerinden (nakit döviz varlıkları dahil) 586 milyon TL net kur farkı geliri elde etti. Diğer yandan şirket, finansal borcundan kaynaklı net 421 milyon TL kur farkı gideri kaydetti. Bu bağlamda döviz likit fonların dolar bazında değer kaybı, şirketin uzun döviz pozisyonundan fayda sağlamasını engelledi."

İş Yatırım, Nisan ayı itibari ile önemli toparlama gösteren global varlık fiyatlarının, Ülker’in elinde tutuğu fonların performansını olumlu etkileyebileceğini de belirtti.

Ürün satışlarında başarılı

Finansal varlıklardan elde edilen zarara karşılık Ülker konsolide cirosunu birinci çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 2,38 milyar liraya çıkardı. Ülker'in Türkiye ve uluslararası operasyonlarının cirosu yıllık bazda, sırası ile yüzde 23 ve yüzde 22 büyüme kaydetti.
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