Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi karıştıran kanıt! Eski prens, ‘nazi’ çıktı /04 Ekim 2023 22:23

Ülkeyi karıştıran kanıt! Eski prens, ‘nazi’ çıktı

Eski Hollanda Konsort Prensi Bernhard'ın özel arşivinde, Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalist Parti'nin (NSDAP) üyelik kartı bulunduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Hollanda’da yaşamını yitiren Konsort Prens Bernhard’ın Nazi Partisi üyesi olduğuna dair kanıtlar ülkeyi karıştırdı.

Eski Hollanda Kraliyet Arşivleri Direktörü Flip Maarschakerweerd, Bernhard’ın 2004’te ölümünden sonra envanterini çıkardığı Soestdijk’teki özel arşivlerinde, orijinal NSDAP üyelik kartını bulduğunu aktardı.

Üyelik kartını ve Prenses Juliana ile nişanlandığı 1936 yılında üyeliğin iptaline dair yazışmayı bulduğu için şaşkın olduğunu belirten Maarschakerweerd, bunların Almanlara ait belgeler olduğu için Almanya’da olmasını beklediğini ifade etti.

Maarschakerweerd, Almanya’daki Amerikan bölgesi askeri yöneticisi Lucius Clay’den 1949 tarihli “Sevgili Prens Bernhard, yıllar boyu bu belgeleri kasamda tuttum. Yok edecektim ancak bunları senin kendinin yok etme hakkın olduğunu düşündüm.” yazılı notu bulunca, meseleyi anladığını anlattı.

NAZİ PARTİSİNE ÜYE OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Konsort Prens, ölümünden kısa süre önce verdiği mülakatta asla bir Nazi partisi üyesi olmadığını, üyelik kartı bulunmadığını söylemişti.

Tarihçiler Gerard Aalders ve Coen Hilbrink, 1996’da yayımladıkları De affaire Sanders adlı kitapta, söz konusu belgelerin kopyalarını bulduklarını belirtmişti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maarschakerweerd’e savaşla ilgili tüm kraliyet arşivlerine erişim izni vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülkeyi karıştıran kanıt! Eski prens, ‘nazi’ çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:12