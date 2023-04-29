Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları'na provokatif Kılıçdaroğlu ve Akşener afişi asıldı /29 Nisan 2023 13:20

Ülkü Ocakları'na provokatif Kılıçdaroğlu ve Akşener afişi asıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ümraniye Ülkü Ocakları'na asılan Kılıçdaroğlu ve Akşener afişini paylaştı. Kaftancıoğlu, "Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı gün kala; muhalefet liderlerine yönelik provokasyon girişimleri de devam ediyor. Son olarak Ümraniye Ülkü Ocakları, karşı binaya bir afiş astı. 

Afişte, Kılıçdaroğlu'nun yüzünün yarısı Selahattin Demirtaş, Akşener'in yüzünün yarısı ise Pervil Buldan olarak resmedildi.

O görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kişisel Twitter hesabından paylaştı.



"SON KEZ UYARIYORUM!"
Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda..."


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