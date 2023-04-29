Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan Kırım ve Donetsk’e saldırı /29 Nisan 2023 12:51

Ukrayna’dan Kırım ve Donetsk’e saldırı

Kırım’ın Sivastopol şehrinde bir petrol deposuna İnsansız Hava Araçları ile saldırı gerçekleşti. Ayrıca Donetsk şehir merkezi Ukrayna ordusuna ait roketlerle vuruldu.

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Sivastopol Valisi Mihail Razvozhaev, Kazachya Körfezi bölgesinde bir insansız hava aracının çarpması sonucu bir yakıt tankının alev aldığını söyledi. 4. sınıf tehlike arz eden yangının kapladığı alan 1.000 metrekareyi buldu. Can kaybı yaşanmadı.

Sivastopol’da petrol deposunda çıkan yangın büyük büyük ölçüde kontrol altına alındı.Bölge valisi, yakıt hacminin büyük olduğunu, bu nedenle yangını tamamen söndürmenin zaman alacağını kaydetti. Olay yerine 18 itfaiye ve 60 itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye treninin gelmesi bekleniyor. Bölge başkanı kimsenin yaralanmadığını vurguladı.

Donetsk şehir merkezi bombalandı
Donetsk şehir merkezinin Ukrayna askerleri tarafından bombalanması sonucu ölenlerin sayısı dokuza yükseldi. 16 kişi yaralandı.

Ukrayna ordusu tarafından atılan bombanın birinin minibüse isabet etmesi sonucu minibüste bulunan insanlar hayatını kaybetti.

Ayrıca saldırılarda Travma Hastanesi Merkezi binasına mühimmat isabet ettiği bildirildi. Maddi hasarın yanı sıra olayda 5 kişi yaralandı.

ABD Ukrayna’ya nükleer algı sensörü yolladı
Bu arada, The New York Times'a göre ABD, nükleer silah patlamalarından kaynaklanan radyasyon patlamalarını veya bir "kirli bombayı" tespit etmek için Ukrayna'ya sensörler gönderdi. Gazeteye göre, ekipman, Rusya Federasyonu'nun nükleer bir saldırı başlatmaya karar vermesi durumunda kanıt olarak gerekli. 

Acil Durum Nükleer Destek Grubu'ndan (NEST) uzmanlar tarafından sensörler kuruluyor ve personel eğitiliyor. Temsilcisine göre, ekipman ağı "bölge genelinde" konuşlandırıldı, herhangi bir nükleer patlamanın boyutunu, yerini ve sonuçlarını değerlendirebilecek.

Ukrayna / Samanyoluhaber.com
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