Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başkanı soruşturma 'acil yetki' istedi /29 Eylül 2021 09:31

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başkanı soruşturma 'acil yetki' istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan, mahkeme yargıçlarından Afganistan'daki savaş ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların yeniden başlatılması için acil izin istedi.

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Ülkede yeni Taliban yöneticileri altında “artık gerçek ve etkili yerel soruşturma olasılığının olmadığını" belirten Khan, Taliban ve IŞİD'in Afgan kolu tarafından işlenen suçlara odaklanmayı planladığını kaydetti.

Khan, "ayrım gözetmeden sivillere yönelik saldırılar, yargısız infazlar, kadınlara ve kızlara zulüm, çocuklara karşı ve genel olarak sivil nüfusu etkileyen diğer suçları içeren iddiaların" olduğunu kaydetti.

Trump yönetimi savcıya yaptırım uygulamıştı

UCM'deki yargıçlar, geçen yıl mart ayında savcı Karim Khan'ın selefi Fatou Bensouda tarafından soruşturma açılmasına izin verdi.

Soruşturma, Afgan hükümet güçleri, Taliban, Amerikan birlikleri ve ABD dış istihbarat ajanları tarafından 2002 yılına kadar işlendiği iddia edilen suçları kapsıyor.


Amerikalıları soruşturma kararı, Trump yönetiminin dokuz yıllık görev süresinin sonunda yaz boyunca görevi bırakan Bensouda'ya yaptırım uygulamasına yol açtı.

Afgan yetkililerin davayı devralmayı istemesi üzerine soruşturma ertelendi.
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