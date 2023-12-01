Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Dikbayır'ın savunması ortaya çıktı! /01 Aralık 2023 11:36

Ümit Dikbayır'ın savunması ortaya çıktı!

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partisinin kendisi hakkında açtığı soruşturma kapsamında yaptığı savunma ortaya çıktı.

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 22 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dikbayır aynı zamanda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. Ümit Dikbayır’ın partiye sunduğu savunma ortaya çıktı.

Dikbayır, Ankara Noterliği aracılığıyla İYİ Parti’ye gönderdiği savunmasında hakkındaki “taciz, belediyelerle parasal ilişki kurma ve Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletme” gibi iddiaları reddederek, “partiden kesin çıkarma” talepli disiplin soruşturmasına yer olmadığını savundu.

Dikabayır, savunmasında “İddia olunan eylemleri gerçekleştirmediğim sabit olduğundan ve bunlara ilişkin tutarlı hukuken geçerli hiçbir delil de bulunmadığından, hakkımda açılan ‘kesin çıkarma’ talepli disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygılarıma talep ederim” dedi.
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