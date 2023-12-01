Fatih Terim'in avukatı konuştu: Fondan haberi var mıydı, dosyada neden ismi geçmiyor?

Fatih Terim'in avukatı Tufan Karataş, Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda ismi yüksek kar getirili vaadiyle dolandırdığı iddia edilen fona ilişkin açıklama yaptı.





Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Karataş, açıklamalarında Fatih Terim'in "Fatih Terim Fonu" olarak anılan fondan haberi olmadığını söyledi. Terim'in, milyonlarca lira parasını kaptıran Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte Denizbank'a görüşmeye 'tamamen destek ve yalnız bırakmamak adına gittiğin' belirten Karataş, "Babaları gibi yani 'ben yanınızdayım, buradayım' diyor. Zaten sonra baktı ki hukuki boyutları var. Ondan sonra zaten yargı süreci devam ediyor" şeklinde konuştu.









Karataş, Terim'in, Seçil Erzan'a para vermediğini, bankada bulunan parasının Erzen tarafından kullanıldığını ve hesaplarında dikkat çekmeyecek şekilde eksilme olduğunu ifade etti. Karataş, Fatih Terim’in isminin kullanılarak mağdur edilmesine rağmen neden dosyada isminin geçmediğini de sorusuna da, “Çünkü onun şikâyeti başka bir soruşturma numarası ile tefrik edildi. Hesabından çekilen bir para olduğu için zimmet olarak seyretme ihtimali var” diyerek yanıt verdi.



