Bağımlılığına dikkat, asabiyete sebep oluyor: Kafeinin zararları nedir?

Kafein, 60’dan fazla bitkide bulunan bir uyarıcı alkaloiddir ve beyin ile sinir sistemini uyararak aktiviteyi artırır. Doğal olarak kahve, çay, kakaoda bulunur. Pek çok faydası bulunan kafein fazla tüketilmesi halinde asabiyete, kalp çarpıntısına sebep olabilir. Uzmanlar kafein kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.





KAFEİNİN VÜCUDA ETKİLERİ

Doğal bir uyarıcı olan kafein, beyini uyararak zinde kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca hafızayı güçlendirir, odaklanmayı artırır. Günlük kafein alımı genellikle 300 mg olarak kabul edilir. Ancak, çocuklar ve yaşlılar için dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklarda büyüme döneminde kafein tüketimi önerilmezken, yaşlılarda kalp problemleri riskini artırabilir.



