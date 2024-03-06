Ümit Özdağ: Sığınmacılara 250 milyar dolar harcandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü Televizyonu'nda İpek Özbey ile Özel Röportaj'da soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına zam konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Özdağ, Türkiye'nin Suriyelilere harcadığı miktarı açıkladı.



"SURİYELİLER İÇİN BELİRLİ İNŞAATLAR YAPILIYOR"



"250 milyar dolara yakın parayı bu ülke Suriyelilere ve değişik ülkelere harcamış" diyen Özdağ, şunları söyledi:



* "İstanbul'da 4 milyon sığınmacı ve kaçak var. Türkiye'de küçük gruplar, mesela Suriyelilere vatandaşlık satışından para kazanıyor. Suriyeliler bir zamanlar kamplarda kalıyorlardı. Bu kamplara gıda veriliyordu. Bu gıdaları belirli kişiler veriyordu. Bunlar bir gelir elde ediyordu. Avrupa Birliği fonlarıyla Suriyeliler için belirli inşaatlar yapılıyor. Bu inşaatlardan belirli kişiler nemalanıyor. Bunların hepsi iktidar çevresinde küçük bir grup ama Türk halkının çok büyük bir bölümü bundan büyük bir zarar görüyor.



* Erdoğan diyor ki 'Emeklilere bu parayı veremeyiz'. 2008'e kadar siz emekli olduğunuzda mart ayında emekli oldunuz, şubat ayında 100 TL aldınız maaş. Martta emekli olduğunuzda 70 liraya düşüyordu. 2008'den itibaren bu 100 liradan 30 liraya düştü. Emeklisine para yok ama 164 milyar dolar Suriyelilere harcanan para 2012'den bu yana. Bu rakamı nereden buluyoruz? Kendi yayınlarından buluyoruz. Yılda 11 milyar dolar.



"250 MİLYAR DOLARA YAKIN PARAYI BU ÜLKE HARCAMIŞ"



* İnsani yardım diye bir şey var. Dünyada en fazla insani yardım yapan biz, ikinci ülkeyiz. Kimden sonra? ABD'den sonra. İnanmak zor değil mi? 2012'de 3 milyar 15 milyon, 2013'te 4 milyar 90 milyon, 2014'te 6 milyar 403 milyon, 2015'te 5 milyar 105 milyon. Bunlar dolar. 2017'de 9 milyar 324 milyon, 2018'de 9 milyar 927 milyon, 2019'da 9 milyar 371 milyon, 2020'de 8 milyar 797 milyon, 2021'de 8 milyar 397 milyon dolar, 2022'de 7 milyar 892 milyon dolar yardım yapmışız. 2012 ile 2022 arasında harcadığımız para, insani yardım adı altında 80 milyar 268 milyon dolar. Toplayın 164 ile, 250 milyar dolara yakın parayı bu ülke Suriyelilere ve değişik ülkelere harcamış.



* Süleyman Soylu bakanken, bu insani yardımla övündü. 'Dünyada Gayri Safi Milli Hasılası'na göre en fazla yardım yapan ülkeyiz' dedi.



FATİH ERBAKAN'IN MENZİL ŞEYHİNİ ZİYARETİ



* Bu ziyaretin, AKP'nin sinir uçlarına güçlü bir tazyikte bulunacağını düşünüyorum. Muhtemelen bu adım, AKP'nin Yeniden Refah'a karşı atmaya hazırlandığı bir adıma karşı atılmış bir adım. Onu sormayın, ne olduğunu."