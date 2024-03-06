Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nin ilk çeyrek finalistleri belli oldu /06 Mart 2024 01:30

Şampiyonlar Ligi'nin ilk çeyrek finalistleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Lazio'yu 3-0 yenen Bayern Münih ve Real Sociedad'ı 2-1'le geçen PSG çeyrek finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçlarıyla ilk çeyrek finalistler belirlendi.

Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Lazio'yu ağırladı.

Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Günün diğer maçında ise Paris Saitn Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad'a konuk oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.

Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.
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