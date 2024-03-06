Şampiyonlar Ligi'nin ilk çeyrek finalistleri belli oldu

Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.





Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçlarıyla ilk çeyrek finalistler belirlendi.Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Lazio'yu ağırladı.Günün diğer maçında ise Paris Saitn Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad'a konuk oldu.Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.