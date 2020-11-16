Samanyolu Haber /Gündem / 'Ümit Özdağ yeni parti kuracak’ /16 Kasım 2020 11:44

'Ümit Özdağ yeni parti kuracak’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni ekonomi yönetimine piyasaların destek verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta söylediği reformlara ilişkin yazdı.

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“Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından, ‘Her şey kontrol altında’ deniliyor” diye belirten Selvi, “Yeni dönemi, ‘ekonomi yönetimi+Erdoğan’ olarak düşünmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ekonomik kararların daha çok içinde olacak” diye ifade etti. 

Yazının devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı önümüzdeki hafta iş dünyası ile bir araya geleceğini ifade eden Selvi, “Şimdi iş dünyasını ilgilendiren bir paket geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız” dedi. Adalet hizmetlerinin kolaylaştırılması, ticaret mahkemelerindeki davaların hızla sonuçlandırılması gibi düzenlemeler getiriliyor. Boşanmış eşleri ilgilendiren nafakayla ilgili düzenleme de bu paketin içinde yer alacak. İş dünyasıyla ilgili düzenlemeler Meclis’ten jet hızıyla geçer de nafaka işi biraz zorlayacak gibi” diye belirtti.

İYi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisi ile ilgili ortaya attığı iddialar nedeniyle gündemde. Disipline sevk edilen Özdağ ile ilgili de bir iddiada bulunan Selvi, “İYİ Parti kaynaklarıyla da konuştum. Ümit Özdağ’ın suçlamalarına yanıt vermeme kararı alınmış. Polemiği sürdürmeme adına. Ama Ümit Özdağ sürdürecek. Ümit Özdağ’ın yeni parti kurmak gibi bir ajandası olduğunu düşünüyorlar. O nedenle çok gecikmeden Ümit Özdağ’ın ihraç kararı alınacak gibi görünüyor” diye aktardı. 
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