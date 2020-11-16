TSK'ya 'yerli' diye sahte medikal ürün almışlar

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın orijinal olmayan bir medikal ürün aldığı ileri sürüldü. Ankara’da bir firmanın, ağır yaralanmalarda kan kaybını önleyen patentli abdominal turnikenin sahtesini ürettiği; başkanlığın satın aldığı 1175 adet sahte turnikenin de TSK’nin envanterine girdiği iddia ediliyor. CHP’li Emir, üründeki CE işaretinin bile sahte olduğunu söyledi.









Ankara’da bir firmanın, ağır yaralanma durumlarında kan kaybının önüne geçen ABD patentli “Abdominal Aortik Turnike”nin sahtesini ürettiğini ve bunu da SSB aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) sattığı iddia edildi. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Nerede üretildiği belli olmayan, testleri yapılmamış sağlık ürünleriyle askerimizin hayatıyla oynamaktan vazgeçin” dedi.





CHP’li Emir, ABD ve NATO ülke orduları tarafından yaygın bir şekilde kullanılan ve vücuda sarıldığı andan itibaren teknolojik bir donanımla basıncı ölçerek kontrolü sağlayan ABD patentli ürünün orijinalinin ilk olarak 2016 yılında TSK envanterine girdiğini kaydetti. Emir’in verdiği bilgiye göre operasyonlar sırasında etkinliğinin kanıtlanması üzerine SSB yeterli miktarda ürün alımı için 2018’in temmuz ayında ihale hazırlığına başladı.





Süreç normal bir şekilde ilerlerken Ankara’da askeri medikal ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, ürünün yerlisini üreteceği iddiasıyla ihaleyi erteletti. Daha sonra ürünün bir benzerini üreterek SSB’ye sundu. Bu sunumun ardından SSB orijinal ürünü almaktan vazgeçerek, sahte turnikeden bin 175 adet satın aldı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kullanımına sundu.





“CE belgesi sahte çıktı”

Turnikenin patentine sahip firma, yaptığı araştırmalar sonucunda ürünün üzerine konulan CE belgesinin sahte olduğunu ifade etti. MSB ile SSB’ye hitaben mektup yazan firma, ürünün üzerinde CE işareti bulunmasına karşın AB onayı için herhangi bir araştırma veya test sunulmadığının anlaşıldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu’na resmi bir kınama yazısı yazdığını belirten firma, mektubunda TSK’nin kullandığı ürün için “kanun dışı bir kopya” dedi.





Medikal ürünün orijinalini üreten firma, Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektubunda TSK’nin kullandığı ürün için “kanun dışı bir kopya” dedi