Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ'a 'ucube' dedi /22 Ekim 2022 11:19

Ümit Özdağ'a 'ucube' dedi

Bolu’da esnaf ziyareti sırasında destek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, “Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum” dedi.

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu’ya gelen Ümit Özdağ, esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, “Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?” diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, “Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

‘BİZ TAYYİP ERDOĞAN’I YENECEĞİZ’ DİYORSANIZ UCUBESİNİZ

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından “Desteğinizi isteriz” diyen Özdağ’a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, “Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız, ‘Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz’ diyorsanız ucubesiniz” diye konuştu.

Özdağ, Bayındır’ın “Bir şey daha söyleyeceğim” sözü üzerine “Hiçbir şey söyleme artık” diyerek ziyaretlerine devam etti.
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