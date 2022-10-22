Samanyolu Haber /Gündem / Çorum’da skandal: Koğuş arkadaşlarının ailesine patates veren çiftçi tutuklandı /22 Ekim 2022 11:21

Çorum’da skandal: Koğuş arkadaşlarının ailesine patates veren çiftçi tutuklandı

Çorum’da nefret operasyonunda gözaltına bir çiftçi, cezaevinde birlikte kaldığı koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği soğan ve patatesten verdiği için tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerine ve muhtaç durumdaki KHK’lılara yardım etmek suçlamasıyla yapılan nefret operasyonunda gözaltı sayısı 666’ya yükselirken 38 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI 742’YE YÜKSELDİ

Gözaltı kararı verilen kişi sayısı 704’ten 742’ye yükselirken Çorum’da gözaltına alınan bir çiftçi, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı kişilerin ailelerine yetiştirdiği patates ve soğandan verdiği için tutuklandığı öğrenildi.

‘PES’ DEDİRTEN TUTUKLAMA: SUÇLAMA PATATES VE SOĞAN VERMEK

Gazeteci Sevinç Özarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Başınıza taş yağması yakındır. Bugün Çorum’da bir ÇİFTÇİ, eski koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği elma, patates ve soğandan verdiği için tutuklandı. @CorumValiligi @adalet_bakanlik İnsaniYardıma KelepçeVuruldu’’ ifadelerini kullandı.
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