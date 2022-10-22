Çorum’da skandal: Koğuş arkadaşlarının ailesine patates veren çiftçi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla cezaevlerinde bulunan kişilerin ailelerine ve muhtaç durumdaki KHK’lılara yardım etmek suçlamasıyla yapılan nefret operasyonunda gözaltı sayısı 666’ya yükselirken 38 kişi için daha gözaltı kararı verildi.



GÖZALTI SAYISI 742’YE YÜKSELDİ



Gözaltı kararı verilen kişi sayısı 704’ten 742’ye yükselirken Çorum’da gözaltına alınan bir çiftçi, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı kişilerin ailelerine yetiştirdiği patates ve soğandan verdiği için tutuklandığı öğrenildi.



‘PES’ DEDİRTEN TUTUKLAMA: SUÇLAMA PATATES VE SOĞAN VERMEK



Gazeteci Sevinç Özarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Başınıza taş yağması yakındır. Bugün Çorum’da bir ÇİFTÇİ, eski koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği elma, patates ve soğandan verdiği için tutuklandı. @CorumValiligi @adalet_bakanlik İnsaniYardıma KelepçeVuruldu’’ ifadelerini kullandı.