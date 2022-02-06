Ümraniye Cezaevi’ndeki isyanın sebebi 'hak ihlalleri' çıktı

20 tutuklu ve hükümlü ile bir infaz koruma memurunun dumandan etkilendiği İstanbul Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi’nde önceki gün çıkan yangının hak ihlallerine tepki gösteren mahkumların isyanı sonucu çıktığı belirtildi. Adli mahkûmların kaldığı koğuşta çıkan yangın söndürüldü ancak yangının neden çıktığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.







Cuma günü yaşanan olayda C Blok C-16 koğuşunda adli suçlardan tutulan 31 mahkumun çarşaf ve battaniyeleri yaktığı ifade edilmişti.





Cezaevinde çıkan yangına Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkûmlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yangının söndürüldüğünü açıklarken yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.





İsyanın, cezaevinde yaşanan hak ihlalleri, uyuz ile Kovid-19 vakalarının yaygınlaşmasıyla artan hijyen ve sağlık problemleri nedeniyle başladığı belirtildi.





AİLELERDEN TEPKİ

Yangının haberini alan tutuklu ve hükümlülerin aileleri ise gece boyunca cezaevinin önünde yakınlarından haber almayı bekledi. Aileler bilgilendirilmemelerine tepki gösterdi. Yaralananlar da aileleri ile görüştürülmedi.





Cezaevlerinde uzun süredir devam eden hak ihlalleri uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.





Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut, uzun süre boyunca yaşananlarla ilgili bilgi alamadıklarını söyleyerek şunları ifade etti:





“Ne avukatlar ne de aileler mahkûmlarla görüştürülmediler. Hangi sebeple yangın çıktığı konusunda biz de net bir bilgiye sahip değiliz.”





Korkut, yangının isyan sebebiyle çıkmış olabileceği iddiasına şaşırmadıklarını şu sözlerle dile getirdi:





“Bu süreçte sadece siyasi mahkûmlara baskı yapılıyormuş gibi bir algı var. Tam tersine adli mahkûmlara yönelik de çok ciddi baskılar olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Yeni yasayla İdare ve Gözlem Kurulu’nun, infaz konusunda karar vermesi adli mahkûmlar da çok ciddi bir tehdit haline geldi. Şunu yaparsanız, bunu yaparsanız yakarız infanızı şeklinde bir baskı uygulanıyor. Bu da rahatsızlıklarını dile getirmelerini zorlaştırdı. Bu süreci siyasi mahkûmlar kadar ağır yaşıyorlar. Bize her şeyi göze almış, adli mahkûmlar yazabiliyorlar. Diğer bir sorun izleme heyetlerinin cezaevine girememesi.”