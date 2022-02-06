Samanyolu Haber /Gündem / BBP’den ayrılan isme Destici’nin selamıyla saldırı iddiası /06 Şubat 2022 12:50

BBP’den ayrılan isme Destici’nin selamıyla saldırı iddiası

Büyük Birlik Partisi’nden ayrılanların kurduğu Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Samed Yüksel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin selamıyla gelen 4 silahlı kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Yüksel, saldırganlarla ilgili emniyet ve yargının bir işlem yapmamasına tepki gösterdi.

BBP’den ayrılan isme Destici’nin selamıyla saldırı iddiası

Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) ayrılanların kurduğu Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Samed Yüksel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin selamıyla gelen 4 silahlı kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Destici ise konuyla ilgili iddiaları yalanlamadı.

“SALDIRIYA UĞRADIM, BURNUM KIRILDI”
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla saldırıya uğradığını belirten Yüksel, “BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin gönderdiğini söyleyen kişiler tarafından saldırıya uğradım, burnum kırıldı, üzerime silah doğrultup darp ederken video kaydı yaptılar. Herkesi konuyu gündeme getirmek üzere gönderiyi RT yapmaya davet ediyorum” dedi.

DESTİCİ’DEN BİR AÇIKLAMA YOK
Saldırı ile ilgili darp raporu ve polis ifade tutanağı bulunduğunu belirten Yüksel, Destici’nin de kendisini sosyal medyadan engellediğini ifade etti. Yapanlar ve azmettirenlerin peşini bırakmayacağını söyleyen Yüksel, BBP Genel Merkezi ve Destici’den konuyla ilgili açıklama beklediğini kaydetti. Destici ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

“BURASI KABİLE DEVLETİ Mİ?
Ankara’nın göbeğinde silahlı şehir eşkıyaları tarafından tekme, tokat saldırıya uğradığını ancak aradan geçen iki güne karşın yargı ve emniyet makamlarından bir açıklama olmadığına tepki göstererek, “Burası kabile devleti mi? Herkes istediğini dövebilir mi? Sorumlular derhal yakalanarak tutuklanmalı” dedi.

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