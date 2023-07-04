Samanyolu Haber /Gündem / Unilever, Ukrayna’da yasaklandı /04 Temmuz 2023 10:34

Unilever, Ukrayna’da yasaklandı

Ukrayna yönetimi Unilever Groupe’yi savaş sponsorları listesine ekledi, faaliyetleri yasaklandı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna yönetimi Unilever Groupe’yi savaş sponsorları listesine ekledi.

Bu karar, Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı tarafından alındı. Ajans, şirketin Rusya pazarında kaldığını ve Rusya bütçesine önemli vergiler ödediğini, "saldırganın ekonomisini desteklediğini ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının devamına katkıda bulunduğunu" açıkladı.

Unilever Groupe, 400'den fazla gıda ve ev ürünü markasına sahiptir. Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Pure Line ve diğerleri, Rusya pazarında geniş çapta satılmaktadır. 

Savaşın başlamasından bu yana şirketin net karının önemli ölçüde arttığı ve 2022'de Unilever'in yaklaşık 50 milyon dolar vergi ödediği iddia ediliyor. Şirket, ürünlerinin hem Rusya'ya hem de Rusya'dan başka ülkelere satışını durdurmanın yanı sıra tüm pazarlama faaliyetlerini kısıtlama sözü verdi, ancak bunu gerçekleştirmedi.
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