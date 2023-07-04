Samanyolu Haber /Gündem / TweetDeck paralı hale geliyor /04 Temmuz 2023 10:25

TweetDeck paralı hale geliyor

Twitter, kullanıcıların TweetDeck'e erişime devam edebilmesi için 30 gün içinde onaylı hesap alınması gerektiğini açıkladı.

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Twitter, birden fazla hesapla giriş yapılabilen TweetDeck'te dün yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunun getirildiği ve tüm kullanıcıların siteye yeniden erişim sağlayabileceği belirtildi.

Kullanıcıların daha önce hesabında kaydettiği tüm verilerin yeni siteye aktarıldığı ifade edilen açıklamada, sitedeki ekipler özelliğininse geçici olarak kapalı olduğu ve önümüzdeki haftalarda açılacağı belirtildi.

Diğer yandan, açıklamada kullanıcıların TweetDeck'e erişmeye devam edebilmesi için 30 gün içinde onaylı hesap alması gerektiği kaydedildi. Kullanıcıların onaylı hesap alması için aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.
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