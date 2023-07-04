TweetDeck paralı hale geliyor

Twitter, birden fazla hesapla giriş yapılabilen TweetDeck'te dün yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.





Açıklamada, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunun getirildiği ve tüm kullanıcıların siteye yeniden erişim sağlayabileceği belirtildi.





Kullanıcıların daha önce hesabında kaydettiği tüm verilerin yeni siteye aktarıldığı ifade edilen açıklamada, sitedeki ekipler özelliğininse geçici olarak kapalı olduğu ve önümüzdeki haftalarda açılacağı belirtildi.





Diğer yandan, açıklamada kullanıcıların TweetDeck'e erişmeye devam edebilmesi için 30 gün içinde onaylı hesap alması gerektiği kaydedildi. Kullanıcıların onaylı hesap alması için aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.