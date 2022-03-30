Üniversitenin ‘insan hakları merkezinden’ Hitler alıntısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ‘İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin web sitesinde Adolf Hitler’in ‘Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir’ sözlerine yer verildi.





İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Hitler’in sözünün altında ise ‘Şiddetin her türü için hayır’, ‘Çatışma yok barış var’, ‘Kavga ile değil, iyilikle’, ‘Şiddet yok sevgi var’ gibi ifadeler kullanıldı.Hitler’in sözü sosyal medyada gelen tepkinin ardından silindi.