Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü dizinin oyuncusu koronavirüse yakalandı /19 Mart 2020 10:31

Ünlü dizinin oyuncusu koronavirüse yakalandı

İspanyol dizisi La Casa de Papel’in yıldız oyuncusu Itziar Ituno, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

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Netflix’in İspanyol dizisi La Casa de Papel’de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran oyuncu Itziar Ituno, koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüsü şüphesiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

'Evde kalın'

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”
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