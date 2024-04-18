Ünlü hava yolu şirketi bazı uçuşlarını 30 Nisan'a kadar iptal etti

Açıklamada, Lufthansa'nın Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli takip ettiği ve yetkililerle yakın temas halinde olduğu vurgulandı.





Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran ve Beyrut'a uçuşlarının iptal süresini 30 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarının 30 Nisan'a kadar iptal edileceği ve bu tarihe kadar İran hava sahasının da kullanılmayacağı belirtildi.Şirket, daha önce 18 Nisan'a kadar Tahran ve Beyrut'a uçuşlarını iptal etmişti.Lufthansa'nın bu kararının, Orta Doğu'daki gerginlikler ve bölgedeki hava taşımacılığıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.Uçuşları iptal edilen yolculara alternatif seferler sunulacağı veya biletlerinin iade edileceği bildirildi.