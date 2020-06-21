Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Rus doktor, kolesterolü düşüren besinleri açıkladı /21 Haziran 2020 15:54

Ünlü Rus doktor, kolesterolü düşüren besinleri açıkladı

Ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, kandaki kolesterol seviyesini düşüren besinleri açıkladı.

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Myasnikov, fındığın sağlıklı kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı doymamış yağlar bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek “70 gram fındık, popüler kolesterol düşürücü ilaçlardan olan Atorvastatin’in 10 miligramı ile aynı etkiye sahiptir” dedi.

Myasnikov, yabani pirincin yüksek kolesterol ile mücadelede kullanılan ilaçların bir parçası olan kimyasal bir madde içerdiğini ve bu nedenle iyi bir kolesterol düşürücü olduğunu söyledi.

Doktor ayrıca balıkta bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin iyi kolesterolü artırdığı ve kötü olanı azalttığını hatırlatarak, polifenollerden dolayı yeşil çayın da etkisinin belirgin olduğunu ifade etti.

Kırmızı üzümün özellikle de kabuğunun biyolojik olarak aktif bir madde olan resveratrol içerdiğini ve vasküler duvar üzerinde çok yararlı bir etkiye sahip olduğunu belirten Myaskov, kolesterol seviyesinin kontrolü için de günde bir diş sarımsak tüketilmesini önerdi. 
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