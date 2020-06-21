'Yasalaşırsa muhaliflerin torunu bile kamuda işe giremeyecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Kaybetme korkusu iktidara her türlü hukuksuzluğu yaptırıyor” ifadesini kullandı.





AKP’nin Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kamuya personel alımında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifi muhalefetin tepkisini çekti.





Teklifte AYM’nin iptal kararı sonrası kamuya girişlerde düzenleme yapılması gerektiği savunularak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler sıralandı. Teklife göre “üst kademe kamu yöneticilerine”, “milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip proje, birim, tesis hizmetlerinde çalışacak kişiler” hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Teklifle, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan ancak ileri teknoloji gerektiren AR-GE faaliyetleri, bilişim teknolojileri ve savunma sanayi gibi sektörlerde çalışacak kişiler, söz konusu soruşturma ve araştırmadan geçecek. Güvenlik soruşturması MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki amirler tarafından yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yürüten kişiler, ancak kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak bilgi ve belgeye erişmeye yetkili olacak.





KAYBETME KORKUSU

Birgün’e konuşan CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, güvenlik soruşturmasının AKP’nin kamuyu ele geçirme hamlesinin sonuncusu olduğunu kaydetti. Erken, “Hukuk devletinden uzaklaştıkça maalesef temel hak ve özgürlükler de ortadan kalkıyor. Bu iktidar çok korkuyor. Kaybetme korkusu her taraflarını sarmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti bir hanedan devletine dönüştü. Otoriterleşiyor. Kendisi gibi düşünmeyen, yanında görmediği herkese maalesef bir vatandaş gibi değil de başka gözlerle bakıyor” dedi.





GÜVENLİK SORUŞTURMASI ELEME ARACINA DÖNÜŞTÜ

Devlette liyakatın yok olduğunu, güvenlik soruşturmasının da eş dost atamalarını kolaylaştırıcı bir etken olduğunu söyleyen CHP’li Erkek, “Kamu hizmetinde, devlete memur alımında en temel ölçü liyakattir. Kamu için uygun kişiyi bulmak, kayırmacılık, yandaşlık yapmamak gerekirdi ama bu ortadan kalktı ve devletin tüm kurumları temelden sarsıldı. Bu aşamada güvenlik soruşturması da aynı amaca hizmet edip bir eleme aracına dönüştü. Oysa devletin temeli adalettir. Adalete bağlı kalmalıyız” ifadelerini kullandı.





BABASI SENDİKALI DİYE ÇOCUKLARI MEMUR YAPILMIYOR

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da güvenlik soruşturmasının OHAL ile birlikte kurumsallaştığını, özel sektörde dahi soruşturma uygulamasına gidildiğini söyledi. Gergerlioğlu, şunları söyledi: “AKP döneminde güvenlik soruşturması kamunun tümüne yayıldı ama bununla sınırlı kalmadı. Artık özel sektörde işe alınacak kişiler için de bu kullanılıyor. Özel okullarda çoğunlukla güvenlik soruşturması uygulamasına gidiliyor. Devlet, oralara kadar el atmış durumda. Yoğun bir şekilde tüm toplumu pençeleri altında tutmaya çalışan bir anlayış var. Güvenlik soruşturmasından olumsuz yanıt alanlar idare mahkemelerine başvuruyor. Mahkemelere gelen yanıtlar, annesi, babası, eşi, dostu sendikalı diye kişilerin memur yapılmadığını ortaya koyuyor. Bu teklif yasalaşırsa muhalifler değil muhaliflerin çocukları, torunları bile kamuda ve birçok özel birimde işe giremeyecek.”