Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da okullar yeniden kapanabilir /21 Haziran 2020 13:51

Almanya'da okullar yeniden kapanabilir

Almanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime bir süre ara verildi. Ardından da kısmen okullar yeniden eğitime açıldı. Yaz tatilinden sonra ise umutlar eğitime normal şekilde devam edilmesi yönündeyken Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek’in son açıklamaları umutları biraz zayıflattı.

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Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek “Koronavirüs tehlikesi sürerse okullar kapanabilir” dedi. Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung’a (FAZ) konuşan Bakan Karliczek, normal bir eğitime yaz tatilinden sonra geçmenin mümkün olamayabileceğine dikkat çekti. Bakan Karliczek “Virüs tam olarak gitmedi. Eğer birilerine okullarda virüs bulaşırsa okulların tekrar kapanabileceğini hesaplamak zorundayız” dedi. Karliczek, durumun ne kadar kırılgan olduğunu, Gütersloh bölgesindeki mezbahada ortaya çıkan vakalardan sonra bölgedeki tüm okulların yeniden kapatılmasının gösterdiğini hatırlatarak “Dikkatli olmaya devam etmek zorundayız” dedi.

DİJİTALLEŞME SÜRECEK
Okullarda eğitimin dijitalleşmesi yolunda daha fazla adımlar atacaklarını da belirten Bakan, yüz yüze eğitimin vazgeçilmez olduğunun da altını çizdi. Evde eğitimin son çare olarak düşünüldüğünü kaydeden Bakan “Ama ve fakat demeden yüz yüze eğitimi sürdüreceğiz. Okullarda dijitalleşme çalışmaları da devam edecek. Bu yönde yatırımlar sürüyor. Son haftalarda yaşananlar bize eğitimin yüz yüze yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.
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