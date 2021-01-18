Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü sosyolog Prof. Nur Vergin vefat etti /18 Ocak 2021 20:54

Ünlü sosyolog Prof. Nur Vergin vefat etti

Sosyolog Profesör Nur Vergin (80) İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

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Siyaset sosyoloğu olan Prof. Nur Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin’den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin’in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

NUR VERGİN KİMDİR?

Sosyolog Nur Vergin, 21 Eylül 1941, İstanbul doğumdu. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.
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