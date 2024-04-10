Samanyolu Haber /Teknoloji / Ünlü Youtuber Ruhi Çenet’in kanalı çalındı /10 Nisan 2024 17:15

Ünlü Youtuber Ruhi Çenet’in kanalı çalındı

Ruhi Çenet’in Youtube kanalının çalındığı, kanalın yeni isminin Ripple olarak değiştirildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Çektiği belgesellerle tanınan ünlü YouTuber Ruhi Çenet bayramın ilk gününde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Yaklaşık 9 milyona yakın abonesinin bulunduğu YouTube kanalına giren takipçileri ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. 

RUHİ ÇENET KANALI ÇALINDI MI, HACK'LENDİ Mİ?

Genellikle belgesel çekimlerinin yer aldığı Ruhi Çenet YouTube kanalı çalındı. Çenet'in tüm videoları kaldırıldı ve hacker'lar kanal üzerinden canlı yayına başladı. X hesabından açıklama yapan Ruhi Çenet "Yakında kanalımızı geri alacağız, merak etmeyin." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Youtuber Ruhi Çenet’in kanalı çalındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:35