Ünlü Youtuber Ruhi Çenet’in kanalı çalındı

Çektiği belgesellerle tanınan ünlü YouTuber Ruhi Çenet bayramın ilk gününde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Yaklaşık 9 milyona yakın abonesinin bulunduğu YouTube kanalına giren takipçileri ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
RUHİ ÇENET KANALI ÇALINDI MI, HACK'LENDİ Mİ?
Genellikle belgesel çekimlerinin yer aldığı Ruhi Çenet YouTube kanalı çalındı. Çenet'in tüm videoları kaldırıldı ve hacker'lar kanal üzerinden canlı yayına başladı. X hesabından açıklama yapan Ruhi Çenet "Yakında kanalımızı geri alacağız, merak etmeyin." dedi.