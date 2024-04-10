Samanyolu Haber /Gündem / YSK’ya olağan itiraz süreci sona erdi /10 Nisan 2024 20:07

YSK’ya olağan itiraz süreci sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) il seçim kurullarından çıkan kararlara karşı yapılan olağan itirazlar sona erdi.

SHABER3.COM

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti ise 1 şehirde belediye başkanlığı kazandı.

Seçimin ardından ilçe, il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz süreci başladı. Sonuçlara ilişkin ilçe seçim kurullarına 2 Nisan 15.00’e kadar, il seçim kurullarına 5 Nisan 17.00’ye kadar, YSK’ya ise 10 Nisan 17.00’ye kadar itirazda bulunuldu. YSK’ya sadece il seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazda bulunulabildi.

81 İTİRAZ SONUÇLANDIRILDI

YSK'da şu ana kadar il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandırıldı. İtirazların 18'i AKP’den gelirken bunların 17'si reddedildi, 1'i kabul edildi. CHP’nin Hatay dahil yaptığı 24 itirazın tamamı reddedildi. MHP'nin 9 itirazının tamamı da reddedildi. DEM Parti’nin YSK’ya yaptığı 12 itiraz başvurusundan ise biri Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmak üzere 2 itirazı kabul edildi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin 4, İYİ Parti'nin 1, Vatan Partisi'nin 1 itirazı reddedildi. Ayrıca 3 belde için yapılan itirazlar da reddedildi. 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci, 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. YSK’nın itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.
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