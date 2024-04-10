Samanyolu Haber /Ekonomi / Emeklikler bir kez daha ters köşe olacak: Beklenen zam enflasyonun altında /10 Nisan 2024 20:11

Emeklikler bir kez daha ters köşe olacak: Beklenen zam enflasyonun altında

Temmuz ayında işçi emeklisinin yüzde 23.5, memur emeklisinin zammının da yüzde 18.13 civarında olması bekleniyor.

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Asgari ücretin bile altında maaş alan emekliler, maaşlarında iyileştirme talep ediyor.

10 bin TL ile geçinmekte zorlanan emeklilerin temmuz ayında zam alması beklenirken bu zammın da enflasyonun altında olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade ederek "Enflasyonda pik noktasını mayısta göreceğiz. Temmuzda enflasyonun yüzde 40'lara inmesini bekliyoruz" demişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Şimşek’in hesabı, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) mayısta yüzde 21’e, haziran sonunda da yüzde 23.5 civarına çıkacağını işaret etti.

Şimşek'in hesabına göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine temmuzda yüzde 23.5 zam yapılacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7.39 enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 18.13 olacak.
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