Hamas lideri İsmail Heniyye’nin ailesi Gazze'deki bombardımanda öldürüldü

Ayrıca, Hamas'a yakın medya tarafından Heniyye'nin 14 akrabasının da öldüğü bildirildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Başsağlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 oğlu ve üç torunu ölen Hamas lideri İsmail Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.
Fidan, Haniye'ye 'Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onların yolunu kolaylaştırsın. ' dedi.