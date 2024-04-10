Samanyolu Haber /Dünya / Hamas lideri İsmail Heniyye’nin ailesi Gazze'deki bombardımanda öldürüldü /10 Nisan 2024 20:27

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin ailesi Gazze'deki bombardımanda öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Hazım İsmail ve torunları hayatını kaybetti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Hazım İsmail'in hayatını kaybettiği doğrulandı. Filistin medyası tarafından da teyit edilen habere göre, Heniyye'nin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi olan oğlu, Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Redwan Mahallesine yapılan saldırıda öldü.

Ayrıca, Hamas'a yakın medya tarafından Heniyye'nin 14 akrabasının da öldüğü bildirildi.


Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Başsağlığı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 oğlu ve üç torunu ölen Hamas lideri İsmail Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.

Fidan, Haniye'ye 'Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onların yolunu kolaylaştırsın. ' dedi.
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