Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan’a kızgınlığı geçmedi: Bayramda bir tek onu aramadı /10 Nisan 2024 20:49

Fatih Erbakan’a kızgınlığı geçmedi: Bayramda bir tek onu aramadı

Erdoğan'ın yerel seçimlerde ittifaka yanaşmayan Fatih Erbakan'a kızgınlığı geçmedi. Ramazan bayramında tüm liderleri arayan Erdoğan, 'Bize seçimi kaybettirmek istiyor' dediği Erbakan'ı aramadığı öğrenildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçim mağlubiyetini unutamadı.

Bold Medya'da yer alan habere göre Erdoğan, yerel seçimlerdeki hezimeti, miting meydanlarında ‘Bize kaybettirmek isteyenler peyda oldu’ diyerek hedefe koyduğu Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) fatura etmişti.

ERBAKAN’I ARAMADI

Ramazan Bayramı nedeniyle liderleri arayıp bayramlaşan Erdoğan’ın temasları İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Duyuruda ilginç bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Erdoğan sadece DEM Parti Eş Başkanları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramadığı ortaya çıktı. Fatih Erbakan, özellikle İsrail ile yapılan ticaret meselesi yüzünden hükümeti eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriklerini iletti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladılar.
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