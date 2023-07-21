Samanyolu Haber /Gündem / Ünsal Ban ve ailesine kötü haber: 7 yıla kadar hapis cezası istendi /21 Temmuz 2023 18:06

Ünsal Ban ve ailesine kötü haber: 7 yıla kadar hapis cezası istendi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Ünsal Ban ve ailesi hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması tamamlandı. Ankara Başsavcılığı, aralarında Ban’ın eski eşi, iki çocuğu, kardeşi ve şoförünün de bulunduğu 12 kişi hakkında dava açtı. İddianamede şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istendi.

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AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker’e video gönderdiği gerekçesiyle tuklanan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında yeni bir gelişme yaşandı. T24'ün haberine göre, Ban’ın ikinci kez tutuklanmasına neden olan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması tamamlandı.

Ankara Başsavcılığı, aralarında Ban’ın eski eşi, iki çocuğu, kardeşi ve şoförünün de bulunduğu 12 kişi hakkında dava açtı. İddianamede şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet'in haberine göre Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon Euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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