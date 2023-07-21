Türkiye, Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri göndereceğini duyurdu.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



* “Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.



* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.



* Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.”