Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor /21 Temmuz 2023 19:09

Türkiye, Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek" açıklamasında bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri göndereceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.

* Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.”
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