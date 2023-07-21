Rusya, Türkiye’yi işaret etti: Kritik tahıl koridoru açıklaması…

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, başkent Moskova'da tahıl anlaşması konusunda basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Afrika'ya yönelik tahıl sevkiyatıyla ilgili alternatif rotalar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Verşinin, “Yeni rotalar konusu genel olarak lojistik ve teknik bir konu ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Rus kargoları ve Rus tahıllarının teslimatı konusunda Afrika ülkeleriyle çok ciddi temaslarımız var.” diye konuştu.



Verşinin, Rusya'nın, tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından alternatif bir anlaşma konusunda başka ülkelerle görüşmeler yürütüp yürütmediğine yönelik soruya, “Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma konusunda temaslar yürütmüyoruz.” yanıtını verdi.



Rusya'nın konuya yaklaşımının net şekilde ifade edildiğinin altını çizen Verşinin, “Önce bir yıldır müzakere ettiğimiz ve çok sayıda vaat aldığımız işin sonuçlarını alalım. Sonra dünya pazarına tahıl tedarik etmek için ortak çabaları yeniden canlandırabiliriz.” ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE İLE ETKİLEŞİM ALANIMIZ ÇOK BÜYÜK”



Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında üst düzey temasların sürdüğünü belirterek, “Türkiye ile çok yakın ve geleneksel temaslarımız var. Onlarla da şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik etkileşim alanımız çok büyük.” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üst düzey temasların da süreceğini kaydeden Verşinin, “Türkiye'de veya Rusya'da, en üst düzeydeki herhangi bir temasın elbette çok büyük ve ciddi bir gündemi olur.” dedi.



Verşinin, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimleri olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Hem Moskova’da hem de Ankara’da birçok istişarelerde bulundum. Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum.” diye konuştu.



Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara katkı için temaslarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna limanlarına giden gemileri “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” şeklinde tanımlama kararına açıklık getiren Verşinin, söz konusu gemilerde incelemelerin yapılacağını söyledi.



BM’DEN ANLAŞMA AÇIKLAMASI



BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın tahıl anlaşmasını sonlandırma kararının etkileri ele alındı.



Rusya’nın anlaşmaya dönmesinin öneminin altını çizen birçok üye ülke, aynı zamanda Türkiye ve BM’ye yoğun çabaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.



“KARADENİZ’DEKİ SİVİL GEMİLERE YÖNELİK TEHDİT KABUL EDİLEMEZ”



Burada bir konuşma yapan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya’nın kararının ardından küresel gıda fiyatlarının artmaya başladığına dikkati çekti.



DiCarlo, bunun en kırılgan toplumları etkileyen mevcut tarım, enerji ve mali krizleri derinleştirdiğine işaret etti.



Rusya’nın Ukrayna’daki limanlara yönelik saldırısının ise gıda güvenliğine ilave darbe vurduğuna işaret eden DiCarlo, saldırıların aynı zamanda sivil can kaybına yol açtığını da bildirdi.



DiCarlo, “Karadeniz’de seyir halindeki sivil gemilerin hedef alınabileceğine ilişkin tehditler kabul edilemez.” ifadesini kullandı.



Halihazırda çok tehlikeli olan durumu daha fazla tetikleyecek söylem ve faaliyetlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen DiCarlo, “Karadeniz’de bir askeri hadisenin yol açabileceği çatışmayı önlemek için her önlem alınmalı. Aksi halde bunun sonuçları hepimiz için korkunç olur.” uyarısında bulundu.



“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETMEK İSTİYORUM”



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise Rusya’nın kararının halihazırda çok zor durumda olan milyonlarca insanı etkilediğini belirtti.



Geçen sene 22 Temmuz’da imzalanan anlaşmaların tarihi önemi olduğunu anımsatan Griffiths, Rusya’nın sonlandırma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.



Griffiths, son günlerdeki gelişmelerin ise “alarm verici” olduğunu belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcından bu yana çarşamba günü tahıl fiyatlarının en fazla arttığı gün olarak kayıtlara geçti. Bu şaşırtıcı değil, söz konusu etkiyi tahmin ediyorduk.” diye konuştu.



BM’nin tahıl ihracatını gerçekleştirmek için çabalarını sürdüreceğini aktaran Griffiths, bunun için uluslararası destek ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Griffiths, “Bu bağlamda Türkiye hükümetine olağanüstü çabaları ve desteği için teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.” diye konuştu.



Birçok kişinin Rusya’nın kararıyla ilgili üzüntü ve hayal kırıklığı duygularını dile getirdiğini anımsatan Griffiths, “Ancak 362 milyon için bu bir üzüntü meselesi değil. Bu, onların, çocuklarının, ailelerinin geleceğiyle ilgili. Onlar üzgün değil kızgınlar ve endişeliler, bazıları aç kalacak, bazıları da açlık yüzünden ölecek.” ifadesini kullandı.