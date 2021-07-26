Samanyolu Haber /Gündem / Üst komşum ‘listeler hazır bir kaç haftaya hepsini toplayacağız’ dedi /26 Temmuz 2021 12:26

Üst komşum ‘listeler hazır bir kaç haftaya hepsini toplayacağız’ dedi

Gazeteci Ahmet Nesin YouTube kanalında albay Hüseyin Demirtaş ile yaptığı programların konuğu bu sefer Binbaşı Hacer Çaylak oldu.

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2001 ile 2017 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Hacer Binbaşı, 15 Temmuz’dan sonra kendisine ”Listeler hazır bir kaç haftaya hepsini toplayacağız’ itirafı yapıldığını söyledi.
 
Hacer Çaylak Binbaşı, bu sözleri kendisine o dönem binbaşılıktan yarbaylığa terfi eden Pınar Ertürk’ün ifade ettiğini aktararak, ”Bana, ‘Hacerciğim senin bizim listelerde ismin olmadığı için sana rahat konuşuyorum. Asıl eğlence 2,3 hafta sonraya başlıyor’ dedi. İşte 1993 yılı mezunlarını saydı. ‘Listeler hazır bir kaç haftaya hepsini toplayacağız’ diye ekledi. Tam 2, 3 hafta sonra söylediği gibi operasyon yaptılar” ifadelerini kullandı.

İşte o program;
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