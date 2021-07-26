Mehmet Ali Şengül ağabeyin vasiyeti ortaya çıktı

İşte tr724 sitesinde yer alan o vasiyet:





“Vasiyetimdir…





Hayat ve memat Allah’ın yed-i kudretindedir. Allah bizi dünyaya gönderirken sormadığı gibi, ayrılırken de sormayacaktır. Kim nerede, nasıl ölecek sadece Allah bilir.





Allah, imandan mahrum etmesin. Amin…





Kader bizi bir aile yaptı. Allah’ın takdirine saygılı olun.





İslâmı ve Kur’an’ı hayatımızın merkezine alalım. Kur’an bize nazil olmuş gibi onu anlamaya, hayatımıza uygulamaya bakalım.





Yanılmayan ve yanıltmayan Rehberimiz Efendimiz Hz. Muhammed’dir (sas).





Allah Resulü (sas) ve Ashab-ı Resulüllahı model yapıp rehber ittihaz edelim.





Oğullarım, kızlarım ve onlar kadar değerli damatlarım ve gelinlerim; ölümle sona erecek dünya adına kalp ve gönül yıkıcı olmayın. Allah için birbirinizi sevin ve birbirinize destek olun.





Ben sizden evvel dünyadan ayrılır isem Allah emanetini nerede alır ise oraya defnedin.





İnsanız, nefis taşıyoruz, kimsenin kusurunu araştırmayın. Gıybet etmeyin, kin tutmayın.





Hucurat Suresi, İhlâs ve Uhuvvet risalelerini belli zamanlarda okuyun, okutun.





Anneniz benden sonraya kalırsa onu gül gibi koklayın. Rencide etmeyin, sizlerin üzerinde benden daha çok hakkı vardır.





Dünya adına sizlere bir şey bırakamadım. Elimden geldiği kadar ahiret hayatınıza destek olmaya çalıştım.





Hizmette şâz fikirlere saygılı olmakla beraber, merkezî şûrayla beraber olun. Hepinize, herkese hakkım yoktur ama helal olsun.





Kıyamete kadar Allah neslimizi ve Kur’an hadimlerini ihlâs, vefa ve sadakatle hizmette daim eylesin. Amin…





İnşaallah cennette buluşmak üzere hepinizi öpüyorum…





Allah’a emanet olun…”