Uyarılara rağmen vaazlarına devam eden Amerikalı papaz, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD’nin Virginia eyaletinde Protestan bir papaz, koronavirüs önlemlerine rağmen vaaz vermeye devam edeceğini söyledikten sonra Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti.





Son yüz yüze ayinini 22 Mart’ta gerçekleştiren Rahip Gerald O. Glenn, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğine dair uyarılara rağmen Richmond’un Yeni Kurtuluş Evanjelik Kilisesi’nde cemaatini toplamıştı.





New York Post’un aktardığına göre Glenn, “Tanrı'nın bu korkunç virüsten daha büyük olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili beni referans gösterebilirsiniz” demişti.





Kilisede 10’dan fazla kişiyi bir araya getirerek güvenlik protokollerini ihlal eden Glenn, “hapiste veya hastanede olmadığı sürece” kilisesini açık tutacağını söylemişti.





“Ben gerekliyim” diyen papaz, “Ben bir vaizim; Tanrı’yla konuşuyorum!” ifadelerini kullanmıştı.





Ancak kilisesi pazar günü papazın Kovid-19 teşhisi konduktan bir hafta sonra öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyurduklarını açıkladı.





WTVR’ye konuşan papazın kızı Mar-Gerie Crawley, babasının başlangıçta semptomları ciddiye almadıklarını çünkü ateşinin çıkmasına neden olan başka bir hastalığının da olduğunu söyledi.





Crawley sözlerini şöyle sürdürdü:





Divertiküliti vardı. Yani ateşinin çıkması veya bilirsiniz, sinüs enfeksiyonu, virüs gibi şeyler nadir görülmezdi.





Crawley ayrıca, artık herkesi evde kalmaya teşvik ettiğini ifade etti.