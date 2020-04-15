Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu askıya aldı /15 Nisan 2020 10:08

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu askıya aldı

DSÖ'nün geç adım atmasının dünyaya çok zaman kaybettirdiğini belirten Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolmasına da sessiz kaldığını dile getirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi, Covid-19 pandemisinin merkez üssü olan ABD'deki son rakamları açıklamış, ülkede son 24 saat içinde 2 bin 228 kişi daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu rakamla birlikte 14 Nisan, ABD'de bir gün içinde en çok insanın hayatını kaybettiği gün olarak kayda geçti. Ülkede, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 25 bin 757'ye yükseldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu.
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