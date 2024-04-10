Uzaktan çalışana kapılarını açıyor: İtalya 'dijital göçebe vizesini' başlattı

Covid-19'un ardından artan uzaktan çalışma uygulamasıyla ülkeler de vize politikalarında değişikliğe gitmeye başladı.

Pandeminin ardından uzaktan çalışma politikasının devam etmesi kendi ülkeleri dışında çalışan ve sık sık yer değiştiren "dijital göçebelerin" farklı vize çeşitlerine ihtiyaç duymalarına neden oldu.

İtalya'da 2022 yılının Mart ayında uzaktan çalışanlar için kabul edilen yeni vize iki yılı aşkın sürenin ardından onayladı.





Bu uygulamanın ardından AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları artık bir yıl süreli dijital göçebe vizesine başvurabilecekler.





İtalyan yasa koyucular tarafından yıllarca tartışıldıktan sonra geçen hafta yürürlüğe giren dijital göçebe vizesi ile uzaktan çalışanlar 1 yıl süreyle İtalya'da yaşayabilecekler.





KİMLER BAŞVURABİLİR?

Vize başvurusunda bulunacakların serbest meslek sahibi olarak ya da bir şirketle işbirliği içinde veya bir şirketin çalışanı olarak uzaktan çalışabilmeleri gerekiyor.





Vize başvurusunda bulunanların sağlık masraflarından muaf olmaları için asgari ücretin üç katı kazanması gerekiyor. Bu da yıllık 28 bin Euro'nun biraz altına ya da yaklaşık 30 bin 400 dolara denk geliyor.





Vize alabilmek için gereken diğer şartlar arasında kalış süresi boyunca sağlık sigortası kapsamında olmak, konaklama kanıtı ve daha önce en az altı ay boyunca başka bir yerde uzaktan çalıştıklarını veya aynı süre boyunca dijital göçebe olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Ayrıca dijital göçebe vizesi sadece bir yıl için geçerli olsa da, yenilenebiliyor ve aile üyeleri de dahil edilebiliyor. Diğer bir yandan son beş yıl içinde bir suçtan hüküm giyen kişilerin vizeleri reddedilebileceği belirtiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 4 Nisan itibariyle İtalya'nın dijital göçebe vizesi için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Başvuru yapmak isteyenlerin ikamet ettikleri ülkedeki bir İtalyan konsolosluğundan şahsen randevu almaları gerekiyor.

Başvuru için, geçerli bir pasaport, çalışma belgesi, gelir belgesi, sağlık sigortası, İtalya'da konaklama belgesi ve sabıka kaydı belgesi gibi belgelerin olması gerekiyor.

Vizenin onaylanmasının ardından, permesso di soggiorno olarak da bilinen oturma iznine başvurmak için İtalya'ya varıldıktan itibaren sekiz gün süre veriliyor.









