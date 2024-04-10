İmamoğlu'nu hedef alan Haluk Bayraktar’a İBB'den cevap

Baykar Genel Müdürü ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, sosyal medyada ortaya atılan İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiaları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı.

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürdü

MİLLET SİZE 31 MART'TA CEVABINI VERDİ

Haluk Bayraktar'ın çok tepki çeken bu sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada Bayraktar'a şöyle cevap verildi:





"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.





Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.





Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.





Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.





Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."



