Ankara-Atina hattında ipler yeniden gerildi! Peş peşe sert mesajlar

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz.

AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz.

Öte yandan, uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatırız.

ATİNA'DAN YANIT GELDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı... Açıklamada Yunan yönetimi Türkiye'yi çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçladı.





"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim yaratmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Yunan hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını ısrarla koruyacaktır" denildi.





TÜRKİYE'DEN HEYET GİDİYOR

Öte yandan Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda, Türkiye'den bir heyetin 22 Nisan'da Atina'ya gideceğini ve 26 Nisan'da da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.





Gazete bu iddiayı diplomatik kaynaklara dayandırdı. Öte yandan kaynaklar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye ziyareti için net bir tarih olmadığını fakat ziyaretin Mayıs ayının ortasında gerçekleşebileceğini duyurdu.