Samanyolu Haber /Gündem / Uzman çavuş dehşeti: Bebeğini öldürdü, eşini yaraladı /31 Mart 2024 00:28

Uzman çavuş dehşeti: Bebeğini öldürdü, eşini yaraladı

Van'da bebeğini ve karısını silahla vuran uzman çavuş intihar girişiminde bulundu. 4 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde silahla 4 aylık bebeğini öldüren ve eşini yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu.

Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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