Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak?

Bugün yapılacak yerel seçimde, 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.



Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.



Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekti. Bu çerçevede 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.



Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:



AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17.



CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.



Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?



Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.