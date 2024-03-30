Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç cinayette ‘borç ödeme’ detayı /30 Mart 2024 22:53

Korkunç cinayette ‘borç ödeme’ detayı

Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı.

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Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan 51 yaşındaki Hamit Kır'ın katıl zanlısı İsmail Topallı'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın kaybolduğu üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedi, dün, Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli İsmail Topallı gözaltına alınmıştı.

BORÇLARINI ÖDEMİŞ

Jandarma ekiplerince kayıp telefonu dere yatağında bulunan Kır'ın mobil bankacılık hesabı aracılığıyla zanlı Topallı'nın borçlarının ödendiği belirlendi.
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