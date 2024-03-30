Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat vefat etti

Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Milli sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.



Kavurat'ın cenazesi töreninin yarın ikindi vakti Kocaeli Derince Merkez Camii'nde düzenleneceği belirtildi.



