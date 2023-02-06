Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanı açıkladı: '130 atom bombası gücünde, can kaybı 6 bini geçebilir' /06 Şubat 2023 15:10

Uzmanı açıkladı: '130 atom bombası gücünde, can kaybı 6 bini geçebilir'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremle ilgili Deprem Bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "130 atom bombası gücünde" değerlendirmesinde bulundu. Ercan, tüm koşulları göz önünde bulundurunca hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bini geçebileceğini söyledi.

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Cumhuriyet TV'de değerlendirdi. 

"130 atom bombası gücünde bir enerji boşaldı. Depremin yıkım gücü 11 oldu" diyen Ercan, can kayıplarının 6 bini geçmesini beklediğini belirtti. Ercan, "Bu kadar yapı yıkıldıysa kayıp sayısı hayvan kayıpları dışında 6 bini geçebilir. Yapılar tamamen ezilmiş durumda" dedi.

"KIŞ ŞARTLARINDA OLMASI KAYIPLARI ARTIRACAKTIR"
Şartların zorluğuna dikkat çeken Ercan, "İnsanlar uykularında yakalandılar depreme. Kara kış şartlarında olması kayıpları artıracaktır. İnsanların donarak hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir. Geçim sıkıntısının doruk noktada olduğu bir durumda böyle bir depremle karşılaştık. Bir deprem ancak bu kadar kötü koşullarda kişileri karşılayabilir" dedi.

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